Стало известно, сколько «Бенфика» хочет выручить за Педриньо, которым интересуется «Шахтер»
«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»
Педриньо будет играть в Украине
Фото: Record.pt
Нападающий «Бенфики» Педриньо близок к трансферу в «Шахтер».
24-летний бразилец уже согласовал контракт с «горняками». Он не хочет остаться в Португалии.
Как утверждает O Jogo, форвард не намерен уходить в аренду в Бразилию или сидеть на скамейке в лиссабонской команде.
Сумма трансфера может составить до 15 миллионов евро.
При этом ранее сообщалось о 40 миллионах евро, но «Шахтер» исключил, что будет платить такие деньги.
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