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«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»

Педриньо будет играть в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
12:47
«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»
Фото: Record.pt

Нападающий «Бенфики» Педриньо близок к трансферу в «Шахтер».

24-летний бразилец уже согласовал контракт с «горняками». Он не хочет остаться в Португалии.

Как утверждает O Jogo, форвард не намерен уходить в аренду в Бразилию или сидеть на скамейке в лиссабонской команде.

Сумма трансфера может составить до 15 миллионов евро.

При этом ранее сообщалось о 40 миллионах евро, но «Шахтер» исключил, что будет платить такие деньги.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Бенфика Шахтер Донецк

Комментарии 1

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1 июня 2021г. 12:49
Розкажіть йому про наше теперішнє літо, нехай уявит нашу зиму!:D
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