«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»

Педриньо будет играть в Украине

Фото: Record.pt

Нападающий «Бенфики» Педриньо близок к трансферу в «Шахтер».

24-летний бразилец уже согласовал контракт с «горняками». Он не хочет остаться в Португалии.

Как утверждает O Jogo, форвард не намерен уходить в аренду в Бразилию или сидеть на скамейке в лиссабонской команде.

Сумма трансфера может составить до 15 миллионов евро.

При этом ранее сообщалось о 40 миллионах евро, но «Шахтер» исключил, что будет платить такие деньги.