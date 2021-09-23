«Шахтер» сократил возможное количество зрителей на матч с «Интером»

Все из-за того, что Украина снова оказалась в желтой зоне карантина

Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» уменьшил возможное количество зрителей на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера», сообщает пресс-служба «горняков».

Теперь встречу может посетить 50% от вместимости НСК «Олимпийкий», то есть, около 35 тысяч зрителей. Все из-за того, что Украина снова перешла в желтую зону карантинных ограничений.

Ранее НСК «Олимпийский» можно было заполнять на 2/3 на матчи еврокубков, то есть, максимум на 46 тысяч зрителей.

«Шахтер» примет «Интер» 28-го сентября.