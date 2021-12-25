«Шахтер» сразится с «Реалом» за бразильского игрока

«Горнякам» интересен 17-летний форвард

Фото: ФК Ботафого

«Шахтеру» интересен нападающий «Ботафого» Насименто.

Команда выступает во второй лиге Бразилии, где он является ключевым игроком. В 17 матчах он забил один мяч и сделал ассист.

«Ботафого» оценивает форварда в 5 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

На Насименто также претендует мадридский «Реал». О других интересующихся игроком клубах пока не сообщается.

Также «Шахтеру» интересен еще один бразильский футболист.