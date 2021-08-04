Матвиенко: «В матче с «Генком» у нас не все получалось с первых минут»
«Шахтер» стал самой молодой командой в квалификации ЛЧ
«Горняки» выпустили стартовый состав, который в среднем чуть старше 22 лет
4 августа 14:30
Стартовый состав «Шахтера» в матче с «Генком» (2:1) стал самым молодым среди всех команд в квалификации Лиги чемпионов 2021/22, сообщает пресс-служба «горняков».
Топ-5 самых молодых команд в квалификации Лиги чемпионов – 2021/22:
1. «Шахтер» (22,6 года)
2. «Селтик» (23,6 года)
3. «Буде-Глимт» (24,5 года)
4. «Генк» (24,5 года)
5. «Янг Бойз» (24,5 года)
Ответный матч между «Шахтером» и «Генком» состоится 10 августа в Киеве. Тренер «горняков» Роберто Де Дзерби уже прокомментировал победу над бельгийцами.
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