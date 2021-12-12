«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, впервые в сезоне опередив «Динамо» по очкам

Киевляне оступились в матче с «Зарей»

Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, «горняки» на 2 очка опережают киевское «Динамо» перед зимним перерывом.

В 18-м туре УПЛ «Шахтер» переиграл «Александрию» на выезде (2:1), «Динамо» в свою очередь потеряло очки в матче с «Зарей» (1:1). «Шахтер» набрал 47 очков, «Динамо» – 45.

Отметим, что «горняки» еще ни разу в этом сезоне не опережали «Динамо» по очкам, это случилось впервые. Отметим также, что в прошлом сезоне киевское «Динамо» опережая «Шахтер» на 2 очка перед зимним перерывом в итоге выиграло УПЛ.

Турнирная таблица чемпионата Украины.