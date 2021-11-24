Сабо: «Шахтеру» в матче с «Интером» будет также тяжело, как и «Динамо» с «Баварией»
«Шахтер» U-19 потерял шансы на выход в плей-офф Юношеской лиги UEFA, минимально уступив «Интеру»
Ранний гол «нерадзурри» надломил молодежную команду «горняков»
24 ноября 16:53
фото - ФК Шахтер
В матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги UEFA «Интер» на своем поле принимал «Шахтер».
Единственный мяч во встрече был забит уже на 4-й минуте, когда Пескетола поразил ворота гостей.
Поражение лишило «горняков» шансов выйти в следующую стадию турнира.
Юношеская лига UEFA, группа D
«Интер» – «Шахтер» 1:0
Голы: Пескетола, 4.
«Интер»: Ровида, Дзанотти, Хоти, Кортиновис, Нунциатини, Фаббиан, Сангалли, Карбони, Абьюзо (Овусу, 74), Юргенс (Куратоло, 67), Пескетола (Казадеи, 74).
«Шахтер»: Пузанков, Козик, Фарина, Булеза, Гулько, Сигеев (Плющ, 59), Глущенко, Капинус, Бако, Гончарук, Векленко (Пушкарев, 60).
Предупреждения: Карбони (35).