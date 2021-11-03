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«Шахтер» U-19 уступил сверстникам из «Реала» и опустился на 3-е место в группе

Украинская команда пропустила 1 мяч
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:59
«Шахтер» U-19 уступил сверстникам из «Реала» и опустился на 3-е место в группе
Фото: Twitter

В матче 4-го тура Юношеской лиги UEFA «Шахтер» U-19 уступил сверстникам из «Реала».

Единственный мяч во встрече забил Аранда на 58-й минуте. «Шахтер» ничем ответить не сумел.

В турнирной таблице «Шахтер» опустился на 3-е место, у команды осталось 6 очков, «Реал – 2-й, имеет 7 очков, «Интер» с 10-ю очками на 1-м месте.

Юношеская лига UEFA

«Реал» – «Шахтер» 1:0

Гол: Аранда, 58

«Реал» U-19: Висенте, Марвель, Асенсио, Каррильо, Обрадор, Иглесиас, Петер, Вильяр (Rodri, 76), Нестор Лукас, Аранда, Герреро (Пирис, 66).

«Шахтер» U-19: Пузанков, Фарина, Козик, Булеза, Глущенко (Плющ, 67), Гулько, Лосенко (Роспутько, 63), Капинус, Сигеев (Гаврилюк, 67), Бако (Пушкарев, 63), Гончарук (Погорилый, 74).

Предупреждения: Лосенко (56), Плющ (81).

Матч взрослых команд начнется в 19:45. Онлайн трансляция матча «Реал» – «Шахтер».

Петр Приходько
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