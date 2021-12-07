«Шахтер» U-19 вколотил шесть безответных мячей ровесникам из «Шерифа» в Юношеской лиге UEFA

«Горняки» туром ранее потеряли шансы на выход из группы

фото - ФК Шахтер

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиги UEFA «Шахтер» U-19 в Украине принимал молодежный состав «Шерифа».

«Горняки» уже к перерыву вели в три мяча – отличились Бако, Погорилый и Глущенко.

В последние десять минут дончане довели счет до вовсе неприличного. Ющенко, Гончарук и Гулько вколотили четвертый, пятый и шестой мячи в ворота команды из Тирасполя.

Украинцы еще в прошлом туре лишились шансов на выход из группы. Первую строчку между собой разыграют юношеские команды «Реала» и «Интера».

Юношеская лига UEFA, группа D

«Шахтер» U-19 – «Шериф» U-19 6:0

Голы: Бако, 6, Погорилый, 39 (пен.), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 86 (пен), Гулько, 87.

«Шахтер» U-19: Пузанков, Козик, Савченко, Булеза, Гулько, Сигеев (Гончарук, 58), Глущенко (Ющенко, 58), Капинус (Гаврилюк, 46), Бако, Погорилый (Плющ, 58), Векленко (Роспутько, 46).

«Шериф» U-19: Думенко, Иким, Костин (Дижинарь, 83), Ковальский (Жалоба, 69), Скуртул (Грещук, 69), Пикус, Форов, Коваль, Хатман (Боцан, 64), Погребан (Колиш, 64), Карманов.

Предупреждения: Капинус (8), Хатман (23), Векленко (44), Скуртул (54), Гулько (58), Думенко (84), Иким (85).