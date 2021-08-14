Лидер «Монако» получил травму накануне игры с «Шахтером»
«Шахтер» установил 40-милионный ценник на одного из лидеров
Европейские клубы предлагают в два раза меньше
фото - ФК Шахтер
Бразильский защитник «Шахтера» Додо попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает журналист Экрем Конур.
«Горняки» желают выручить за одного из своих лидеров не меньше 40 миллионов евро, в то время как «Тоттенхэм» предлагает 20 миллионов, а «Бавария» – 25. Именно поэтому руководство донецкого клуба уже отказало грандам в продаже игрока.
Додо перешел в «Шахтер» в 2018 году за 2 миллиона евро. Текущий контракт бразильца истекает в 2025 году.
В минувшем сезоне Додо провел 34 матча в составе «горняков», в которых отметился 9 результативными действиями.
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