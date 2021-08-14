«Шахтер» установил 40-милионный ценник на одного из лидеров

Европейские клубы предлагают в два раза меньше

фото - ФК Шахтер

Бразильский защитник «Шахтера» Додо попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает журналист Экрем Конур.

«Горняки» желают выручить за одного из своих лидеров не меньше 40 миллионов евро, в то время как «Тоттенхэм» предлагает 20 миллионов, а «Бавария» – 25. Именно поэтому руководство донецкого клуба уже отказало грандам в продаже игрока.

Додо перешел в «Шахтер» в 2018 году за 2 миллиона евро. Текущий контракт бразильца истекает в 2025 году.

В минувшем сезоне Додо провел 34 матча в составе «горняков», в которых отметился 9 результативными действиями.

Напомним, «Шахтер» дожал «Металлист 1925» в концовке матча.