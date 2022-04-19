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«Шахтер» уступил «Фенербахче» в благотворительном матче

Единственный гол в матче забил Валенсия
Футбол В Европе
20:59
«Шахтер» уступил «Фенербахче» в благотворительном матче
«Фенербахче» - «Шахтер» / Фото: ФК «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» провел очередной благотворительный матч в поддержку Украины. В Турции подопечные Роберто Де Дзерби уступили «Фенербахче».

Единственный мяч в матче на 26 минуте встрече забил Эннер Валенсия. Отметился нападающий с передачи Мергима Бериши – 1:0.

Благотворительный матч

«Фенербахче» – «Шахтер» 1:0

Гол: Валенсия, 26

«Шахтер»: Пятов (к) (Шевченко, 46), Конопля (Капинус, 46), Бондарь (Драмбаев, 90), Ракицкий (Фарина, 52), Матвиенко (Марлон, 46), Топалов (Судаков, 46), Бондаренко, Степаненко, Мудрик, Соломон (Мишнев, 83), Сигеев (Борячук, 63).


Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби высказался об уходе бразильцев из команды.
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Теги

Антонио Валенсия Фенербахче (футбол) Шахтер Донецк

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