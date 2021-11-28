«Шахтер» уверенно обыграл «Ингулец» и вновь включился в борьбу с «Динамо» за первое место УПЛ

Единственный гол матча забил бразилец Тете

Шахтер - Ингулец / фото - Football.ua

Донецкий «Шахтер» добыл уверенную победу над «Ингульцом» в матче 16-го тура УПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Несмотря на столь невпечатляющий счет, этот матч как раз можно назвать «уверенной победой «Шахтера». Обо всем говорят цифры. 68% владение мячом у «горняков» против 32% у «Ингульца», семь ударов в створ против одного и девять угловых в сравнении с двумя у «Ингульца». От разгромного поражения подопечных Сергея Лавриненко спасла только глухая защита и игра на своей половине поля.

Автором единственного гола стал бразильский форвард «горняков» Тете, который на 32-й минуте, с передачи Додо, расписался в воротах Евгения Гальчука.

В таблице УПЛ «Шахтер» идет на серии из 6-и побед и делит первое место с киевским «Динамо» (у обеих команд по 41-у баллу – прим). «Ингулец» расположился на 15-й строчке с 10-ю очками в активе.

УПЛ. 16-й тур

«Ингулец» – «Шахтер» 0:1 (0:1)

Гол: Тете (32).

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковалев (Бен-Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46), Лупашко, Коваленко (Головкин, 81), Шишка, Запорожец, Шарай (Козак, 46), Стефен (Плохотнюк, 78).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Бондарь, 71), Тете, Мудрик (Сикан, 82), Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антонио, Судаков (Марлос, 71), Педриньо (Соломон, 62).

Предупреждения: Стефен (15), Коваленко (58), Маркос Антонио (70), Сикан (90).

Напомним, в прошлом матче тура «Динамо» обыграло «Минай».