«Шахтер» разобрался с «Генком» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Горняки» одержали важную победу, дальше – «Монако»!

фото - ФК Шахтер

В ответном матче 3-го квалификационного этапа Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Генк» и обеспечил себе место в матчах за выход в групповой этап турнира.

Счет уже на 27 минуте открыл Лассина Траоре, завершив стремительную контратаку «горняков».

В первом тайме повреждение получил Педриньо и вместо него на поле появился Георгий Судаков.

Но футболисту не удалось войти в игру, и вскоре Роберто Де Дзерби провел обратную замену, выпустив вместо Судакова Евгения Коноплянку.

Вскоре, на 76 минуте «Шахтер» смог довести свое преимущество до комфортного – после нескольких сейвов голкипера «Генка» капитан команды Маркос Антонио затолкал мяч в сетку.

На 90 минуте встречи бельгийцы смогли воспользоваться расслабленностью в обороне донецкого клуба и забить гол престижа. Мяч в ворота Анатолия Трубина отправил Сирил Дессерс.

«Шахтер» – «Генк» 2:1 (4:2)

Голы: Траоре, 27, Антонио, 76 – Дессерс, 90

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Педриньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Алан Патрик (Марлос, 67), Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио, Тете, Траоре (Сикан, 85).

«Генк»: Вандевордт, Муньос, Лукуми (Дессерс, 68), Куэста, Артеага, Грошовски (Эйтинг, 62), Хейнен, Торстведт (Ндайишимийе, 62), Онуачу (Пэйнтсил, 82), Бонгонда, Ито (Садик, 82).

Предупреждения: Судаков (42), Лукуми (45), Трубин (71), Витао (90).

Теперь в матчах плей-офф «горнякам» предстоит сыграть с «Монако».