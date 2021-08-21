«Шахтер» в большинстве разгромил «Черноморец» в мачте с двумя отмененными голами

Билошевский удалился уже на 13-й минуте

Фото - ФК Шахтер

В пятом туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на выезде разгромил «Черноморец».

Уже на 13-й минуте Билошевский максимально усложнил задачу для своей команды, заработав удаление. Одесситы продолжили смело атаковать, но быстро пропустили. Отличился Судаков.

Далее поразил ворота Кучерука Матвиенко. Но гол защитника был отменен из-за игры рукой. И под перерыв Путря, казалось бы, счет сравнял. Но снова вмешался VAR в связи с офсайдом.

И все же мяч еще раз влетел в ворота в первом тайме, но в противоположные. Гол на счету Алана Патрика. Вторая 45-минутка выдалась не такой насыщенной на моменты, но не без точных ударов. На последней минуте разгром оформил Соломон.

«Шахтер» временно возглавил турнирную таблицу. «Горяняко» после очного поединка потеснит «Десна» или «Динамо».

УПЛ, 5 тур

«Черноморец» – «Шахтер» 0:3

Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+6, Соломон, 90+4

«Черноморец»: Кучерук, Путря (Скорко, 84), Дубко, Кузик, Мохаммед, Билошевский, Михайленко, Авагимян (Тлумак, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Исаенко, 68), Бугай (Ванат, 68).

«Шахтер»: Пятов, Конопля, Матвиенко (Витао, 62), Кривцов, Исмаили (Корниенко, 63), Степаненко, Мудрик, Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 63), Судаков (Соломон, 70), Сикан (Дентиньо, 80).

Удаление: Билошевский