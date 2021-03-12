«Шахтер» в матче с «Ромой» прервал серию, которая длилась 12 лет

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» «всухую» уступил «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Горняки» прервали рекордную для украинских клубов голевую серию в гостевых матчах, которая началась после встречи с сербским «Партизаном» 16 декабря 2009 года. На протяжении 15 матчей «оранжево-черные» забивали на чужих полях: 18 февраля 2010 года в матче против «Фулхэма» (1:2) эта последовательность началась, а последним матчем стала встреча против «Маккаби» Тель Авив 18 февраля 2021 года.

Каштру назвал главную ошибку в матче с «Ромой».