Каштру назвал главную ошибку «Шахтера» в матче с «Ромой»
«Шахтер» в матче с «Ромой» прервал серию, которая длилась 12 лет
Приятная для «горняков» статистика началась после встречи с «Партизаном» в 2009 году
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» «всухую» уступил «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Горняки» прервали рекордную для украинских клубов голевую серию в гостевых матчах, которая началась после встречи с сербским «Партизаном» 16 декабря 2009 года. На протяжении 15 матчей «оранжево-черные» забивали на чужих полях: 18 февраля 2010 года в матче против «Фулхэма» (1:2) эта последовательность началась, а последним матчем стала встреча против «Маккаби» Тель Авив 18 февраля 2021 года.
Каштру назвал главную ошибку в матче с «Ромой».
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