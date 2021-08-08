«Шахтер» в последних 4 матчах с «Александрией» добыл лишь 2 очка

«Горняки» не могут обыграть оппонента больше года

Фото: ФК Шахтер Донецкий «Шахтер» не может обыграть «Александрию» больше года. В последний раз «горнякам» удавалось победить оппонента в июне 2020-го года (3:2). Затем началась 4-матчевая серия без побед «Шахтера» над «Александрией». Дважды команды сыграли вничью (2:2, 1:1), еще дважды «Шахтер» уступил – 0:2 и во вчерашнем матче 3-го тура УПЛ – 1:2. Напомним, это первое поражение «Шахтера» в официальном матче при Роберто Де Дзерби.

Петр Приходько