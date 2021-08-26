«Шахтер» в третий раз в истории сумел отыграть, проигрывая в два мяча

«Горняки» сыграли вничью с «Монако» и вышли в групповой раунд ЛЧ

Фото: ФК Шахтер «Шахтер» в третий раз в истории сумел отыграть, проигрывая в два мяча, это случилось в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако» (2:2). «Горняки» проигрывали 0:2 после первого тайма. Интересно, что два первых случая произошли в сезоне 2019/20: Против загребского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов – с 1:3 в 3:3, и против «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы – с 1:3 в 3:3. «Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.