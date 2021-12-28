Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Шахтер» вернет двух футболистов, которых арендовала «Ворскла»

Бондаренко и Вакула пройдут сборы с «горняками»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 14:45
«Шахтер» вернет двух футболистов, которых арендовала «Ворскла»
Валерий Бондаренко / Фото: ФК Ворскла

Защитник Валерий Бондаренко и форвард Владислав Вакула, которые выступали в первой половине сезона в аренде в «Ворскле», вернутся в «Шахтер», которому они принадлежат.

Известно, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби намерен осмотреть игроков на сборах.

Вакула провел 8 матчей за «Ворсклу» в первой части сезона, а Бондаренко – 6.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» намерена вернуть из «Динамо» форварда Владислава Кулача.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ворскла Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»
Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 21:49
Еще один скаут покинул «Шахтер»
Еще один скаут покинул «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 21:02
Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе
Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 20:18
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 18:58
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 18:35
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 18:15

Новости: Футбол

Гвардиола: «Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол»
Гвардиола: «Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол»
Премьер-Лига (Англия)
14:39
«Милан» не продал Эрнандеса в «Челси»
«Милан» не продал Эрнандеса в «Челси»
Серия А (Италия)
14:25
Хави просит «Барселону» подписать воспитанника «Реала»
Хави просит «Барселону» подписать воспитанника «Реала»
Примерa (Испания)
14:14
Тухель: «У «Челси» слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, чего можем ожидать»
Тухель: «У «Челси» слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, чего можем ожидать»
Премьер-Лига (Англия)
13:50
Игроков сборной Китая обязали избавиться от татуировок
Игроков сборной Китая обязали избавиться от татуировок
В мире
13:38
Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»
Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»
Украинская Премьер-лига
13:28
Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Украинская Премьер-лига
13:10
Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»
Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
12:51
CAS наложил на «Десну» трансферный бан
CAS наложил на «Десну» трансферный бан
Украинская Премьер-лига
12:42
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости