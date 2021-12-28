Экс-футболист «Шахтера» станет спортивным директором российского клуба
«Шахтер» вернет двух футболистов, которых арендовала «Ворскла»
Бондаренко и Вакула пройдут сборы с «горняками»
28 декабря 14:45
Валерий Бондаренко / Фото: ФК Ворскла
Защитник Валерий Бондаренко и форвард Владислав Вакула, которые выступали в первой половине сезона в аренде в «Ворскле», вернутся в «Шахтер», которому они принадлежат.
Известно, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби намерен осмотреть игроков на сборах.
Вакула провел 8 матчей за «Ворсклу» в первой части сезона, а Бондаренко – 6.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» намерена вернуть из «Динамо» форварда Владислава Кулача.