Палкин: «Матч с «Монако» был для «Шахтера» игрой года»
«Шахтер» вернется к тренировкам 2 сентября
Игроки получили три выходных из-за паузы, связанной с матчами сборных
Фото: ФК Шахтер
Игроки «Шахтера», которые не были вызваны в расположение сборных, получили три выходных, сообщает пресс-служба «горняков».
Команда вернется к тренировкам в Святошино 2 сентября, когда проведет вечернее занятие. Далее в клубе будут чередовать одну и две тренировки в день.
Анатолий Трубин и Валерий Бондарь продолжают восстановление после травм, а Педриньо должен вернуться к тренировкам уже 2 сентября.
Напомним, что все украинские легионеры, кроме Эдуарда Соболя и Руслана Малиновского, присоединились к сборной Украины накануне матча квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном.
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