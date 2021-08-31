«Шахтер» вернется к тренировкам 2 сентября

Игроки получили три выходных из-за паузы, связанной с матчами сборных

Фото: ФК Шахтер

Игроки «Шахтера», которые не были вызваны в расположение сборных, получили три выходных, сообщает пресс-служба «горняков».



Команда вернется к тренировкам в Святошино 2 сентября, когда проведет вечернее занятие. Далее в клубе будут чередовать одну и две тренировки в день.

Анатолий Трубин и Валерий Бондарь продолжают восстановление после травм, а Педриньо должен вернуться к тренировкам уже 2 сентября.

Напомним, что все украинские легионеры, кроме Эдуарда Соболя и Руслана Малиновского, присоединились к сборной Украины накануне матча квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном.