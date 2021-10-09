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«Шахтер» вернулся к тренировкам после небольшого перерыва
«Горняки» начали готовиться к матчам УПЛ и ЛЧ
9 октября 22:18
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» возобновил тренировки на клубной базе.
У команды была почти неделя выходных, но 9 октября почти вся команда собралась вновь. К работе приступили игроки, которые не поехали в свои сборные.
Тренировка в Святошино длилась около часа. После разминки футболисты играли в квадратах, а затем сосредоточились на отработке передач, приема мяча и серии беговых упражнений.
В 11-м туре УПЛ «Шахтер» сыграет против «Зари».
«Горняки» идут 2-ми в таблице УПЛ.
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