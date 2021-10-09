«Шахтер» вернулся к тренировкам после небольшого перерыва

«Горняки» начали готовиться к матчам УПЛ и ЛЧ

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» возобновил тренировки на клубной базе.

У команды была почти неделя выходных, но 9 октября почти вся команда собралась вновь. К работе приступили игроки, которые не поехали в свои сборные.

Тренировка в Святошино длилась около часа. После разминки футболисты играли в квадратах, а затем сосредоточились на отработке передач, приема мяча и серии беговых упражнений.

В 11-м туре УПЛ «Шахтер» сыграет против «Зари».

«Горняки» идут 2-ми в таблице УПЛ.