Аутсайдер АПЛ стал лидером в Европе по количеству потраченных денег на трансферы зимой. «Шахтер» – в топ-15
«Шахтер» вернулся в Украину после первого сбора
Известно, сколько дней отдыха футболистам предоставил Де Дзерби
01 февраля 18:22
Фото - ФК Шахтер
Первый зимний сбор «Шахтера» завершился 1 февраля. Команда уже вернулась в Украину.
Утром «горняков» ждало фитнес-занятие восстановительного характера. Часть игроков главный тренер Роберто Де Дзерби отпустил раньше.
После обеда оставшаяся половина состава отправилась в аэропорт. Отдых продлится до 6 февраля, когда «оранжево-черные» вылетят на второй сбор.
Накануне, «Шахтер» переиграл «Црвену Звезду» (3:2).
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