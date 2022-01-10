«Шахтер» вновь интересуется Аллахьяром

Агенты предложили игрока «горнякам»

Фото: ФК Заря

Нападающий «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш может вернуться в УПЛ.

Переговоры между турками и «Андерлехтом», который также претендует на игрока, пока не увенчались успехом. Бельгийцы хотят арендовать игрока, а «Фенербахче» настаивает на полной продаже.

Из-за этого агенты иранца предложили его лидеру УПЛ. «Шахтер» рассматривает возможность подписания форварда, сообщает TRT Spor.

Также он интересен «Халл Сити» из Чемпионшипа.

«Заря» не смогла выкупить Аллахьяра после 1,5 лет аренды.