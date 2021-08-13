«Шахтер» во втором тайме дожал «Металлист 1925»

Новичок УПЛ сумел дать бой «горнякам» лишь до перерыва

Фото - ФК Шахтер

В четвертом туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на НСК «Олимпийский» переиграл «Металлист 1925».

В первом тайме «горнякам» не удалось пройти массированную оборону соперника. Подопечные Роберто Де Дзерби нанесли лишь один удар, и тот – не в створ.

Однако сразу после перерыва хозяевам удалось открыть счет. После подачи Кривцов, провощивший дебютный для себя матч в сезоне, ассистировал Степаненко.

Далее игра снова велась практически без ворот. И ближе к концовке Траоре удвоил преимущество «горняков». Ткачук мог оформить гол престижа, но пробил выше пустых ворот с пяти метров.

«Шахтер» набрал 9 очков в турнирной таблице, сравнявшись с «Динамо» и «Десной». Однако у конкурентов по одному матчу в запасе. «Металлист 1925» остался с шестью пунктами.

УПЛ, 4 тур

«Шахтер» – «Металлист 1925» 2:0

Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80

«Шахтер»: Трубин, Исмаили (Алан Патрик, 46), Додо, Кривцов, Марлон, Соломон, Степаненко, Тете (Марлос, 69), Майкон (Маркос Антонио, 54), Судаков (Матвиенко, 46), Траоре (Сикан, 82).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня, Ермаков, Ткачук, Шершень, Батюшин (Кравченко, 86), Протасов (Дмитренко, 81), Ременюк (Савин, 83), Фабиньо (Марлисон, 82), Голодюк (Задерака, 82), Габелок.

Предупреждения: Марлон, Кривцов – Западня, Ременюк, Шершень, Батюшин