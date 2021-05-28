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«Шахтер» возобновил интерес к полузащитнику «Бенфики», Он стоит 15 миллионов евро

Вингер переедет в Украину?
Футбол Украинская Премьер-лига
28 мая 23:22
«Шахтер» возобновил интерес к полузащитнику «Бенфики», Он стоит 15 миллионов евро
Педриньо / Фото: Twitter

Полузащитник «Бенфики» Педриньо интересен донецкому «Шахтеру», сообщает Cabine Desportiva.

По информации источника, представители украинского клуба уже намерены начинать переговоры с 23-летним бразильцем.

Цена Педриньо – 15 миллионов евро, он играет на позиции левого вингера, также может выступить оттянутым форвардом. Известно, что «Шахтер» следит за Педриньо с 2018-го года, также им интересовались топ-клубы Европы.

В завершившемся сезоне Педриньо провел 17 матчей в чемпионате Португалии, но результативными действиями не отметился.

Ранее стало известно, что полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Шахтер».

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Бенфика

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