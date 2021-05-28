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«Шахтер» возобновил интерес к полузащитнику «Бенфики», Он стоит 15 миллионов евро
Вингер переедет в Украину?
28 мая 23:22
Педриньо / Фото: Twitter
Полузащитник «Бенфики» Педриньо интересен донецкому «Шахтеру», сообщает Cabine Desportiva.
По информации источника, представители украинского клуба уже намерены начинать переговоры с 23-летним бразильцем.
Цена Педриньо – 15 миллионов евро, он играет на позиции левого вингера, также может выступить оттянутым форвардом. Известно, что «Шахтер» следит за Педриньо с 2018-го года, также им интересовались топ-клубы Европы.
В завершившемся сезоне Педриньо провел 17 матчей в чемпионате Португалии, но результативными действиями не отметился.
Ранее стало известно, что полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Шахтер».
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