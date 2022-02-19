«Шахтер» возвращается домой после сборов в Турции

В последнем спарринге «горняки» сыграли вничью с «Ригой»

Шахтер / фото - shakhtar.com

Донецкий «Шахтер» в полном составе возвращается в Украину после тренировочных сборов в Турции.

Пресс-служба «горняков» опубликовала в Instagram фото, на котором видно, что вся команда уже в самолете и готова к вылету.





Первый матч после рестарта горняки проведут уже 26-го февраля против «Металлиста», в рамках 19-го тура УПЛ.

Напомним, в последнем контрольном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Ригой».