«Колос» после отставки тренера дал бой «Шахтеру», но не помешал «горнякам» догнать «Динамо»
«Шахтер» впервые почти за полтора года возглавил турнирную таблицу УПЛ
«Горняки» смогли обойти киевское «Динамо»
фото - ФК Шахтер
После победы над «Колосом» (3:1) «Шахтер» вышел на первую строчку в УПЛ.
Донецкая команда оказалась на первом месте впервые с 19-го июля 2020-го года.
«Горняки» смогли догнать киевское «Динамо» по очкам, но вышли вперед по дополнительным показателям.
Столичная команда ранее оступилась, проиграв «Ворскле» в скандальном матче.