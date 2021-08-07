«Шахтер» в матче с «Александрией» впервые уступил при Де Дзерби

Подопечные Юрия Гуры побеждают только призеров

Фото - ФК Шахтер

В третьем туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на НСК «Олимпийский» уступил «Александрии».

Уже в самом дебюте игры «горожанам» удалось удивить «горняков». Счет в матче открыл Третьяков. И довольно быстро хозяева отыгрались силами Корниенко.

Казалось бы, фаворит поединка взял ход встречи под свой контроль. Однако Ковалец вновь вывел свою команду вперед.

Во второй раз у подопечных Роберто Де Дзерби уже возникли проблемы с тем, чтобы отыграться. «Горняки» оказывали давление, но соперник грамотно действовал в обороне.

«Оранжево-черные» так и не сумели еще раз поразить ворота. Впервые команда уступила при итальянском специалисте.

«Шахтер» и «Александрия» набрали по шесть очков в турнирной таблице. «Динамо» пока не теряло очков, но сыграло всего один матч.

УПЛ, 3 тур

«Шахтер» – «Александрия» 1:2

Голы: Корниенко, 15 – Третьяков, 6, Ковалец, 21

«Шахтер»: Трубин, Корниенко (Маркос Антонио, 77), Додо, Витао, Матвиенко, Алан Патрик (Тете, 66), Марлос (Педриньо, 62), Майкон, Степаненко, Дентиньо (Траоре, 46), Мудрик (Судаков, 46).

«Александрия»: Билык, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Цуриков, Демченко, Ковалец, Копына (Рыбалка, 75), Третьяков, Одарюк (Стецков, 68), Спинелли (Новиков, 61).

Предупреждения: Маркос Антонио – Рыбалка