Футболисты «Шахтера» прибывают в Турцию для участия в благотворительных матчах
«Шахтер» встретится с «Олимпиакосом» в благотворительном матче
Игра с греками запланирована на 9 апреля
«Шахтер» сыграет с «Олимпиакосом» в благотворительном матче / Фото: olympiacosfcВ первой игре Shakhtar Global Tour for Peace «Шахтер» встретится с чемпионом Греции «Олимпиакосом». Товарищеский поединок состоится в Афинах на «Karaiskakis Stadium». Начало матча в 20:00.
Матч смогут посетить фанаты «Олимпиакоса» со своим абонементом или с одноразовым билетом стоимостью 10 евро. Вся выручка от матча будет направлена на финансовую поддержку украинских беженцев.
Также вашему вниманию предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace
- 9 апреля «Олимпиакос» (Пирей) – «Шахтер»
- 14 апреля «Легия» (Гданьск) – «Шахтер»
- 19 апреля «Фенербахче» (Стамбул) – «Шахтер»
- 1 мая «Хайдук» (Сплит) – «Шахтер»