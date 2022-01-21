Довбык не будет рассматривать предложения от «Шахтера» и «Динамо»
«Шахтер» U-19 «всухую» проиграл венгерскому МТК в товарищеском матче
«Горняки» проводят тренировочный сбор в Турции
МТК Будапешт – «Шахтер» U-19 Донецк / фото - пресс-служба горняков
Донецкий «Шахтер» U-19 продолжает готовиться к рестарту сезона Молодежной лиги.
Подопечные Оскара Латурутры провели первый контрольный матч против сверстников из МТК Будапешт. «Горняки» «всухую» проиграли этот матч, пропустив три безответных мяча.
Сборы в Турции набирают обороты— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 20, 2022
Пятый рабочий день «Шахтера» начался с тренировки с акцентом на тактику.
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Товарищеский матч
МТК U-19 Будапешт – «Шахтер» U-19 Донецк 3:0 (2:0)
Напомним, Марлос рассказал, где продолжит карьеру.
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