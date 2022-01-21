Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняКитай обещает жестко наказывать спортсменов за политические акции на Олимпиаде. Но прецедентов, похоже, не избежать

«Шахтер» U-19 «всухую» проиграл венгерскому МТК в товарищеском матче

«Горняки» проводят тренировочный сбор в Турции
Футбол Украинская Премьер-лига
17:25
«Шахтер» U-19 «всухую» проиграл венгерскому МТК в товарищеском матче
МТК Будапешт – «Шахтер» U-19 Донецк / фото - пресс-служба горняков

Донецкий «Шахтер» U-19 продолжает готовиться к рестарту сезона Молодежной лиги.

Подопечные Оскара Латурутры провели первый контрольный матч против сверстников из МТК Будапешт. «Горняки» «всухую» проиграли этот матч, пропустив три безответных мяча.

Товарищеский матч

МТК U-19 Будапешт – «Шахтер» U-19 Донецк 3:0 (2:0)

Напомним, Марлос рассказал, где продолжит карьеру.


Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк МТК

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

В «Днепре-1» отказались от подписания Коноплянки
В «Днепре-1» отказались от подписания Коноплянки
Футбол Украинская Премьер-лига
18:15
Довбык не будет рассматривать предложения от «Шахтера» и «Динамо»
Довбык не будет рассматривать предложения от «Шахтера» и «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:48
Мораес: «Не хочу повторения 2014 года. Никто не заслуживает войны»
Мораес: «Не хочу повторения 2014 года. Никто не заслуживает войны»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:39
Не «Металлист». Марлос рассказал, где продолжит карьеру
Не «Металлист». Марлос рассказал, где продолжит карьеру
Футбол Украинская Премьер-лига
10:46
Михалик: «Динамо» – главный претендент на победу в УПЛ»
Михалик: «Динамо» – главный претендент на победу в УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 января 20:55
Клубы УПЛ в нынешнем сезоне потратили на трансферы больше, чем за 3 последних вместе взятых
Клубы УПЛ в нынешнем сезоне потратили на трансферы больше, чем за 3 последних вместе взятых
Футбол Украинская Премьер-лига
20 января 18:24

Новости: Футбол

В «Днепре-1» отказались от подписания Коноплянки
В «Днепре-1» отказались от подписания Коноплянки
Украинская Премьер-лига
18:15
Аллахьяра подпишет аутсайдер Чемпионшипа за 9 миллионов евро
Аллахьяра подпишет аутсайдер Чемпионшипа за 9 миллионов евро
В Европе
17:47
«Шахтер» U-19 «всухую» проиграл венгерскому МТК в товарищеском матче
«Шахтер» U-19 «всухую» проиграл венгерскому МТК в товарищеском матче
Украинская Премьер-лига
17:25
«Ливерпуль» и «Челси» хотят подписать лучшего бомбардира чемпионата Франции
«Ливерпуль» и «Челси» хотят подписать лучшего бомбардира чемпионата Франции
Премьер-Лига (Англия)
17:16
«Львов» объявил о переходе игрока сборной Уганды
«Львов» объявил о переходе игрока сборной Уганды
Украинская Премьер-лига
16:54
«Реал» готов продать Лунина за 20 миллионов евро
«Реал» готов продать Лунина за 20 миллионов евро
Примерa (Испания)
16:38
«Динамо» объявило об уходе Леднева
«Динамо» объявило об уходе Леднева
Украинская Премьер-лига
16:10
«Металлист» не смог договориться о переходе бразильского форварда
«Металлист» не смог договориться о переходе бразильского форварда
Первая лига
15:51
Замес за четверку. Прогноз на матч МЮ – «Вест Хэм»
Прогноз Замес за четверку. Прогноз на матч МЮ – «Вест Хэм»
Прогнозы
15:34
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:40
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45