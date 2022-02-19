«Шахтер» возвращается домой после сборов в Турции
«Шахтер» выиграл первое в истории «женское классико» с «Динамо»
Команды играют в женской Первой лиге
Женская команда Щахтера / фото - пресс-служба горняков
В субботу, 19-го февраля, женские команды «Шахтера» и «Динамо» сыграли первое в истории Украины «женское классико».
Дончане оказались сильнее «бело-синих». Товарищеская встреча закончилась со счетом 3:2.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Шахтер» 2:3
Напомним, «Шахтер» возвращается в Украину после тренировочного сбора в Турции.
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