«Шахтер» выпустит седьмую серию фильма «Донецк и его команда» в честь 85-летия клуба

Для ленты записаны интервью с президентом Ринатом Ахметовым и рядом других знаковых для «горняков» личностей

Фото - ФК Шахтер

«Шахтер» в честь 85-летия клуба представит седьмую серию фильма «Донецк и его команда». Эпизоды выходят раз в пять лет. Релиз запланирован на 28 мая.

Зрители смогут увидеть яркие кадры матчей «горняков» и воспоминания участников событий. Специально для фильма были записаны интервью с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым, вице-президентом Борисом Колесниковым, генеральным директором Сергеем Палкиным, директором по футболу Дарио Срной, экс-тренерами Луишем Каштру и Паулу Фонсекойи с хавбеком команды Тарасом Степаненко.

Президент «Шахтера» положительно отозвался о фильме.

Фильм очень хороший. И название очень хорошее. То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные. Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на «Донбасс Арене». Допустим, первая игра – «Шахтер» – «Динамо» (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов.

Ранее Палкин сообщил о том, что в скором времени будет представлен новый тренерский штаб «Шахтера».