«Шахтер» продлил контракт с перспективным 21-летним полузащитником
«Шахтер» взял в Мадрид 25 игроков на матч с «Реалом»
Игра состоится 3 ноября
17:10
Фото: twitter.com/FCShakhtar
«Шахтер» огласил заявку на матч группы Лиги чемпионов против «Реала».
В Мадрид отправились 25 игроков. Не полетели травмированные Педриньо и Лассина Траоре.
Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков
Нападающие: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.
Игра состоится 3 ноября в Мадриде.
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