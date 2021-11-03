«Шахтер» забил первый мяч украинских клубов в групповом раунде ЛЧ в этом сезоне

Фернандо огорчил «Реал»

Фото: Getty Images

Форвард «Шахтера» Фернандо забил в ворота «Реала» в конце 1-го тайма в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что это первый мяч украинских команд в этом сезоне Лиги чемпионов в групповом раунде.

Ранее «Шахтер» не забивал в трех предыдущих турах с «Шерифом» (0:2), «Интером» (0:0) и «Реалом» (0:5), также за 4 матча в групповом раунде ЛЧ ни разу ворота соперника не распечатало «Динамо – сыграли 0:0 с «Бенфикой», уступили «Баварии» (0:5) и дважды «Барселоне» – по 0:1.

Онлайн трансляция матча «Реал» – «Шахтер».