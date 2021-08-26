«Шахтер» забил самый поздний гол в истории еврокубков для среди украинских клубов

«Горняки» прошли «Монако» в Лиге чемпионов

Фото: пресс-служба Шахтера

Донецкий «Шахтер» в матче с «Монако» (2:2) забил самый поздний гол в истории украинских клубов в рамках еврокубков.

Защитник «Монако» Рубен Агилар отличился автоголом на 114-й минуте матча, сделав счет 2:2 не в пользу своей команды.

Ранее самый поздний гол был забит Клейтоном Шавьером в 2014-м году в рамках Лиги Европы в матче «Металлист» – «Рух». Бразилец отличился на 106-й минуте, также в дополнительное время.

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