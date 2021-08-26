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«Шахтер» забил самый поздний гол в истории еврокубков для среди украинских клубов
«Горняки» прошли «Монако» в Лиге чемпионов
11:53
Фото: пресс-служба Шахтера
Донецкий «Шахтер» в матче с «Монако» (2:2) забил самый поздний гол в истории украинских клубов в рамках еврокубков.
Защитник «Монако» Рубен Агилар отличился автоголом на 114-й минуте матча, сделав счет 2:2 не в пользу своей команды.
Ранее самый поздний гол был забит Клейтоном Шавьером в 2014-м году в рамках Лиги Европы в матче «Металлист» – «Рух». Бразилец отличился на 106-й минуте, также в дополнительное время.
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