Экс-защитник «Динамо» раскритиковал игру «Шахтера» в обороне
«Шахтер» забил свой 5000-й мяч в истории. Его автором стал Фернандо
Историческое событие произошло в матче против «Реала»
21:10
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» минимально уступил в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:2). Единственный гол «горняков» во встрече стал юбилейным.
На 39-й минуте Фернандо сравнял счет. Таким образом, он забил 5000-й мяч в истории клуба.
Наибольшее количество голов приходится на чемпионаты – 3 835. В Кубках СССР и Украины «оранжево-черные» оформили 728 взятий ворот, в Суперкубке – 36, в еврокубковых турнирах – 401.
Ранее Фернандо отметил, что в матче с «Реалом» «Шахтер» прекрасно действовал на поле.
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