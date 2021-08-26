«Шахтер» забил самый поздний гол в истории еврокубков для среди украинских клубов
«Шахтер» забил юбилейный 400-й мяч в еврокубках
Интересно, что памятным оказался автогол
12:01
Фото: пресс-служба Шахтера
Автогол защитника «Монако» Рубена Агилара в матче с «Шахтером» (2:2) стал юбилейным для «горняков» в истории еврокубков – 400-м.
Из этих 400 голов 204 «Шахтер» забил в Лиге чемпионов, 159 – в Лиге Европы/Кубке UEFA, 32 – в Кубке Кубков и 5 – в Кубке Интертото.
Отметим, что из 400 голов игроки «Шахтера» забили 390, остальные 10 – автоголы.
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