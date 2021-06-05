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«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»

В Украине может появиться легионер из экзотической страны
Футбол Украинская Премьер-лига
08:37
«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»
Лассина Траоре / Фото - Аякс

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, «горняки» намерены усилить атакующую линию футболистом из Буркина-Фасо. 20-летний форвард может перебраться в Украину уже в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Траоре провел 31 матч за «Аякс». В них ему удалось оформить по 12 голов и результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» улучшил предложение по трансферу Педриньо.

Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Аякс трансферы

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