«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»

В Украине может появиться легионер из экзотической страны

Лассина Траоре / Фото - Аякс

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, «горняки» намерены усилить атакующую линию футболистом из Буркина-Фасо. 20-летний форвард может перебраться в Украину уже в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Траоре провел 31 матч за «Аякс». В них ему удалось оформить по 12 голов и результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» улучшил предложение по трансферу Педриньо.