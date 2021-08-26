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«Шахтер» заинтересован в услугах 19-летнего хавбека «Сантоса»
Бразилец может закрыть любую позицию в полузащите
Габриэль Пирани / Фото - atribuna.com.brДонецкий «Шахтер» проявляет интерес к 19-летнему атакующему хавбеку «Сантоса» Габриэле Пирани, который способен закрыть любую позицию в линии полузащиты. Об этом сообщает Jornal A Tribuna.
Скауты донецкого клуба в последнее время активно собирали информацию о воспитаннике «Сантоса», однако не делали бразильцам предложений по трансферу игрока.
Также в услугах Пирани заинтересован ряд других зарубежных клубов, среди которых есть даже команды из Канады.
Оценочная стоимость Пирани на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. Действующее соглашение Габриэля с «Сантосом» рассчитана до конца 2025 года.
Напомним, накануне вице-чемпион Украины по сумму двух матчей в раунде плей-офф Лиги чемпионов прошел французский «Монако».
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