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«Шахтер» заплатил почти полмиллиарда гривен налогов в прошлом сезоне
«Горняки» опубликовали финансовый отчет за год
11 октября 12:37
Фото: Eurosport
Донецкий «Шахтер» заплатил 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов в государственный бюджет за предыдущий сезон 2020/21, сообщает пресс-служба «горняков».
Доход «Шахтера» в прошлом сезоне составил 2 миллиарда 284 миллиона гривен. Это доходы от продаж и аренд игроков, выплаты от FIFA и UEFA, а также коммерческая деятельность.
Напомним, сегодня «Шахтер» празднует 25-летие президентства Рината Ахметова.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги сезона 2020/21.
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