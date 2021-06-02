Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
«Шахтер» заплатит 18 миллионов евро за форварда «Бенфики»
Педриньо согласовал контракт
Фото: Record
«Шахтер» практически завершил трансфер форварда «Бенфики» Педриньо.
Украинский клуб заплатит 18 миллионов евро за 23-летнего бразильца, сообщает Record.pt. Переходу поспособствовала встреча директора департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту и президента португальского клуба Луиша Филипе Виейры.
Сам футболист дал добро на трансфер и согласовал контракт с «Шахтером».
Педриньо провел несколько матчей в аренде в чемпионате Бразилии. Он выступал за «Коринтианс».
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