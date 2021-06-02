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«Шахтер» заплатит 18 миллионов евро за форварда «Бенфики»

Педриньо согласовал контракт
Футбол Украинская Премьер-лига
13:28
«Шахтер» заплатит 18 миллионов евро за форварда «Бенфики»
Фото: Record

«Шахтер» практически завершил трансфер форварда «Бенфики» Педриньо.

Украинский клуб заплатит 18 миллионов евро за 23-летнего бразильца, сообщает Record.pt. Переходу поспособствовала встреча директора департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту и президента португальского клуба Луиша Филипе Виейры.

Сам футболист дал добро на трансфер и согласовал контракт с «Шахтером».

Педриньо провел несколько матчей в аренде в чемпионате Бразилии. Он выступал за «Коринтианс».

Андрей Усмонов
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Бенфика Шахтер Донецк

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