«Шахтер» заплатит за 16-летнего бразильца почти столько, сколько отдал за Нереса

«Горняки» всерьез заинтересовались молодым талантом

Артур / фото - LANCE

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к 16-летнему хавбеку «Флуминенсе» Артуру, сообщает NETFLU.

Украинский клуб готов выложить за бразильского вундеркинда 10 миллионов евро. К примеру – за показавшего себя в Европе Нереса «горняки» заплатили 12 милллионов «Аяксу».

По текущим правилам FIFA, футболист не сможет перейти в другой клуб до наступления совершеннолетия, поэтому «горнякам» придется подождать. Но договориться о самом трансфере они могут уже сейчас.

Сейчас Артур выступает за команду «Флуминенсе» U-20. В прошлом году он дебютировал за основную команду, а за состав U-17 он провел 20 матчей и оформил 9 голов.

Напомним, «Шахтер» натурализует еще одного бразильца.