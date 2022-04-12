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Стронгмен. Чемпионат Украины 2020

«Шахтер» завершил переговоры касательно переезда Соломона в Англию

Летом израильтянин станет футболистом «Фулхэма»
Футбол
18:40
«Шахтер» завершил переговоры касательно переезда Соломона в Англию
Манор Соломон / Фото: ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Манор Соломон станет игроком «Фулхэма» летом. Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Сообщается, что переговоры между клубами уже завершены и сделка практически состоялась.

Трансферные детали пока неизвестны. Рыночная стоимость вингера – 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне за «Шахтер» Соломон забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 26 матчах.

Ранее гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин ушел от ответа касаемо будущего клуба.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Манор Соломон

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