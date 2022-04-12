Палкин: «В разговорах о существовании и будущем «Шахтера» нет смысла»
«Шахтер» завершил переговоры касательно переезда Соломона в Англию
Летом израильтянин станет футболистом «Фулхэма»
18:40
Манор Соломон / Фото: ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Манор Соломон станет игроком «Фулхэма» летом. Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
Сообщается, что переговоры между клубами уже завершены и сделка практически состоялась.
Трансферные детали пока неизвестны. Рыночная стоимость вингера – 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне за «Шахтер» Соломон забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
Ранее гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин ушел от ответа касаемо будущего клуба.
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