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«Шахтер» завершит сделку по вингеру «Аякса» в ближайшие часы
Нерес переедет в УПЛ
11 января 18:34
Давид Нерес / Фото: Eurosport
Вингер «Аякса» Давид Нерес в ближайшие часы может стать игроком «Шахтера», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, стороны улаживают последние детали и могут сообщить о сделке до конца сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что «Аякс» отклонил предложение «Шахтера» по Нересу в 15 миллионов евро, «горняки» предложили 17 миллионов плюс бонусы.
Напомним, через 2 дня «Шахтер» выйдет из отпуска.
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