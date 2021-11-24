«Шахтер» зимой попытается купить Бога

«Горнякам» вновь интересен хавбек «Сассуоло»

Фото: Sky Sport italia

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может оказаться в УПЛ.

«Шахтер» вновь начал следить за 24-летним ивуарийцем. Хавбека хочет переманить Роберто Де Дзерби, который уже работал с полузащитником.

Как сообщает Tuttomercatoweb, Бога не против покинуть команду зимой. Летом «Шахтер» уже пытался купить футболиста, но тот решил остаться в Италии.

Интерес к футболисту также есть со стороны «Аталанты» и «Лиона».

В нынешнем сезоне он забил три мяча, отыграв восемь матчей в Серии А.