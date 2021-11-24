Сегодня «Шахтер» сыграет против «Интера»
«Шахтер» зимой попытается купить Бога
«Горнякам» вновь интересен хавбек «Сассуоло»
24 ноября 10:44
Фото: Sky Sport italia
Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может оказаться в УПЛ.
«Шахтер» вновь начал следить за 24-летним ивуарийцем. Хавбека хочет переманить Роберто Де Дзерби, который уже работал с полузащитником.
Как сообщает Tuttomercatoweb, Бога не против покинуть команду зимой. Летом «Шахтер» уже пытался купить футболиста, но тот решил остаться в Италии.
Интерес к футболисту также есть со стороны «Аталанты» и «Лиона».
В нынешнем сезоне он забил три мяча, отыграв восемь матчей в Серии А.
Комментарии 0