Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»
«Шахтеру» и «Сассуоло» интересен защитник «Тулузы»
Рохель попал в сферу интересов «горняков»
18:45
Фото: france football
«Шахтер» заинтересовался защитником «Тулузы» Аугустином Рохелем.
С февраля игрок выступает в аренде за «Эстудиантес». Аренда рассчитана до конца года.
За футболиста поборется и итальянский «Сассуоло». Клуб готов выплатить компенсацию за 23-летнего игрока, сообщает U.N.L.P.
Рохель уже играл в восточной Европе. Он провел один сезон в российских «Крыльях Советов».
Также «Шахтер» может подписать игрока «Сассуоло».
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