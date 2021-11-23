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«Шахтеру» интересен защитник голландского клуба
Он выступает за «Хераклес»
Фото: SportItalia
«Шахтер» может подписать защитника «Хераклес» Джакомо Куальяту.
21-летний итальянец заинтересовал донецкий клуб. За него могут заплатить до 1 миллиона евро, сообщает SportItaliaTV.
Кроме «Шахтера» он интересен и клубам Бундеслиги. Пока сообщается лишь об интересе к футболисту со стороны украинского клуба.
В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Куальята провел 10 матчей, отметившись одной голевой передачей. Он играет на позиции левого защитника. В Нидерландах он проводит второй сезон.
Также «Шахтер» может подписать аргентинского форварда.
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