«Шахтеру» интересен защитник голландского клуба

Он выступает за «Хераклес»

Фото: SportItalia

«Шахтер» может подписать защитника «Хераклес» Джакомо Куальяту.

21-летний итальянец заинтересовал донецкий клуб. За него могут заплатить до 1 миллиона евро, сообщает SportItaliaTV.

Кроме «Шахтера» он интересен и клубам Бундеслиги. Пока сообщается лишь об интересе к футболисту со стороны украинского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Куальята провел 10 матчей, отметившись одной голевой передачей. Он играет на позиции левого защитника. В Нидерландах он проводит второй сезон.

Также «Шахтер» может подписать аргентинского форварда.