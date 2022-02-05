Шакири близок к переезду в МЛС

Швейцарец не заиграл в «Лионе»

Фото: AFP

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири будет играть в МЛС.

30-летний хавбек близок к переезду в команду «Чикаго Файр». Американский клуб заплатит за футболиста примерно семь миллионов евро.

Во Франции он отыграл всего полгода, перейдя из «Ливерпуля» летом. За него заплатили 11 миллионов евро.

На его счету 11 матчей и два гола.

«Лион» подтвердил через свой сайт, что переговоры с клубом МЛС ведутся.