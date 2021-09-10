«Шальке» хотел подписать нападающего из Примеры. Передумал – игрок слил в сеть видео группового секса

Прошлое преследует Сержи Энрича

История

Сержи Энрич / Фото - foxsports.com

«Шальке» провел ужасающий прошлый сезон в Бундеслиге – всего три победы за всю кампанию. Там не было и надежды на борьбу за выживание – «кобальтовые» еще за месяц до конца чемпионата гарантировали себе вылет.

И, очевидно, что клубу пришлось серьезно поработать над составом. Сердар, Раман, Настасич, Стамбули, Бенталеб, Хунтелар, Мустафи – все они и многие другие покинули клуб.

А в последний день трансферного окна из Германии уехал и американский талант Мэтью Хоппи, который подарил «Шальке» надежду хет-триком в матче с «Хоффенхаймом». Это был 15-й тур. Это была лишь первая победа «горняков» в сезоне.

20-летний парень забил еще три мяча к концу кампании (один из них победный «Айнтрахту») и понял – нужно валить. Ему подвернулся вариант с островной «Мальоркой», которая вернулась в Примеру. Американец собрал чемоданы и попрощался с клубом, в котором стартовала его профессиональная карьера. 3 миллиона евро – неплохая компенсация и благодарность немцам.

Но «Шальке» остался без нападающего. И начал искать замену. Выбор пал на Сержи Энрича.

31-летний испанец последние шесть сезонов выступал за «Эйбар». Всего экс-футболист «Мальорки», «Рекреативо», «Алькоркона» и «Нумансии» насобирал 192 матча в Примере и 125 игр в Сегунде: 34+25 по системе гол+пас в элите и 26+9 – во втором дивизионе.

Вроде как неплохая опция. Предполагалось, риск состоит лишь в том, что форвард никогда ранее не играл за пределами родины. Но, оказалось, ситуация намного сложнее.

«Мы были заинтересованы в подписании Энрича на правах свободного агента. Но мы не завершили сделку, потому что вы против этого подписания».

Это официальное обращение «Шальке» к своим болельщикам. Фанаты дали понять – не хотят видеть Энрича в клубе. Как оказалось, у него есть свои скелеты в шкафу.

В 2016 году Энрич и еще один бывший игрок «Эйбара» Антонио Луна занялись сексом с одной девушкой. Вроде как ничего противозаконного – взрослые люди делают то, что им по душе. Но история получила продолжение.

Еще один «оруженосец» (это прозвище «Эйбара», никаких оскорблений) Эдди Сильвестр решил загрузить видео с половым актом в интернет. Конечно же, ролик облетел весь мир и бурно обсуждался, на нем ведь были запечатлены профессиональные футболисты. Но и здесь тоже нет ничего противозаконного.

Вот только, если на само занятие любовью (не факт, что это лучшая формулировка для того, что там происходило) девушка согласие дала, то на распространение ролика – нет. Оказывается, после того, как видео оказалось в сети, она никак не могла найти себе работу, постоянно посещала психотерапевта.

Прокурор требовал засадить игроков за решетку на пять лет. Футболисты признали вину, покаялись и выплатили девушке моральную компенсацию – каждый принес извинения в размере 110 тысяч евро. В итоге, суд сжалился, и Энрич с Луной получили лишь два года условно.

Но ничто не забыто.

Казалось бы, такого бэкграунда уже достаточно для того, чтобы фанаты «Шальке» были против подобного подписания. Но они были вне себя еще и от слитой аудиозаписи Энрича:

«Эта черная с**а, этот сын ш***и подставил меня. Он отправил видео своему дяде, а я теперь должен потеть».

Не самый радужный набор для фанатов «кнаппен»: распространитель порнографии и расист. Команда из Гельзенкирхена отказалась от игрока.

Некоторые, правда, не поняли зачем клуб решил прикрыться болельщиками и, такое ощущение, обвинить их в срыве перехода. К примеру, менеджеры игрока заявили, что просто не сошлись с «Шальке» в финансовых вопросах.

Но факт остается фактом. Энрич остался без клуба. Еще и о его темной истории вновь вспомнил весь мир.