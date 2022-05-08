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«Шальке» виграв другу Бундеслігу та наступного сезону зіграє в елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини

Гельзенкірхенці за тур до фінішу першості стали недосяжними для суперників
Футбол Бундеслига (Германия)
07:27
«Шальке» виграв другу Бундеслігу та наступного сезону зіграє в елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини
«Шальке» / Фото - deutschlandfunk.de
Гельзенкірхенський «Шальке» завдяки перемозі над «Санкт-Паулі» (3:2) у 33-му турі другої Бундесліги забронював собі путівку у вищий дивізіон чемпіонату Німеччини наступного сезону.

В 33-х матчах підопічні Майка Бюскенса набрали 62 очки та стали недосяжними для переслідувачів за тур до завершення сезону (не враховуючи перехідних матчів).

В наступному сезоні гельзенкірхенці зіграють в першій Бундеслізі.

Таким чином, команда повернулася в елітний дивізіон Німеччини через рік після вильоту з нього.

Зазначимо, що продовжують боротьбу за дві перепустки в Бундеслігу «Гамбург», «Дармштадт», «Вердер» та «Санкт-Паулі».

А тим часом, за один тур до завершення сезону першої Бундесліги загострюється боротьба за останнє місце в зоні Ліги чемпіонів. «Баварія», «Боруссія» Д і «Баєр» вже гарантували собі перші три сходинки. А от на четверту позицію претендують «Фрайбург», «Лейпциг» та «Уніон».
Владимир Кириченко
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