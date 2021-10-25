Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
Шандор обслужит матч «Шахтера», а Коваленко – «Динамо». Все назначения на игры 1/8 финала Кубка Украины
Встречи состоятся в 3 дня
Александр Шандор / Фото: Футбол 24
Стали известны судейские назначения на матчи 1/8 финала Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
26 октября, вторник
«Металлист-1925» – «Александрия» – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
27 октября, среда
«Верес» – «Ворскла» – Виталий Романов (Днепр)
«Мариуполь» – «Динамо» – Андрей Коваленко (Полтава)
«Черноморец» – «Шахтер» – Александр Шандор (Львов)
28 октября, четверг
«Альянс» – «Львов» – Александр Дердо (Черноморск)
«Рух» – «Заря» – Владимир Новохатный (Киев)
«Металлист» – «Колос» – Геннадий Серпутько (Одесса)
Онлайн трансляция матча «Черноморец» – «Шахтер».