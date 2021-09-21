«Барселона» снова потеряла очки, лишь в концовке отыгравшись с «Гранадой»
Шанс для «Динамо»? «Барселона» выиграла лишь раз в последних 4-х матчах
Команда Кумана снова потеряла очки в Примере
08:35
Мемфис Депай / Фото: Getty Images
«Барселона» добыла лишь одну победу в последних 4-х матчах.
Каталонская команда в 5-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Гранадой» (1:1), причем подопечные Рональда Кумана спасли очко на последних минутах.
В последних 4-х матчах «Барселона» выиграла лишь раз – у «Хетафе» (2:1), Кроме ничьей с «Гранадой», «Барселона» поделила очки в матче с «Атлетиком» (1:1) и проиграла «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов.
Отметим, что «Барселона» является соперником «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.
Комментарии 0